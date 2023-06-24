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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشهد نادر.. عروس البحر تداعب سلحفاة بحرية في مرسى علم.. صور

صوره موضوعية
صوره موضوعية

في مشهد نادر ومثير، تمكن أحد الغواصين في مدينة مرسى علم من رصد لقاء مميز بين عروس البحر، المعروفة باسم "الدوجونج"، وسلحفاة بحرية.

و يعد هذا المشهد استثنائيًا نظرًا لندرة وجود هذين الكائنين البحريين المهددين بالانقراض، والتزام المجتمع المحلي والقوانين البيئية والدولية بحمايتهما.

وتمكن السائحون الذين زاروا منطقة أبو دباب الواقعة شمال البحر الأحمر من التقاط صور تذكارية تظهر هذا اللقاء المدهش بين عروس البحر والسلحفاة البحرية، ما جعلهم يشعرون بالإثارة والفرح لمشاهدة هاتين الكائنين المهددين بالانقراض.

وتُعتبر عروس البحر أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، ما يدفع آلاف السياح سنويًا للقدوم إلى مدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في السباحة ومراقبة هذا المخلوق الجميل.

وتعتمد عروس البحر على تناول الحشائش البحرية كغذاء لها وتجوب في أعماق البحار، حيث تتواجد هذه الحشائش بكثرة في الخلجان والمناطق البحرية الطبيعية.

وقال حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، بأن مرسى أبو دباب ومرسى شونة، ومبارك ووادي الجمال، ومرسى عجلة وتنضبة هي بعض المناطق الرئيسية التي تعيش فيها عروس البحر. وأشار الطيب إلى أن الدكتور حامد جوهر هو الذي أطلق على هذا الكائن البحري اسم "عروس البحر"، نظرًا لندرة وجوده وجاذبيته الكبيرة للسياح.

وأوضح الطيب أن عروس البحر تخرج إلى السطح لتتنفس الهواء ثلاث مرات تقريبًا، حيث تستغرق كل مرة ثانيتين فقط، ثم تستريح لفترة تتراوح بين 10 و20 ثانية، قبل أن تعود للغوص إلى القاع لتتناول طعامها الذي يستمر من دقيقتين إلى 4 دقائق. ومن ثم، تعود مرة أخرى إلى السطح وتكرر هذا السلوك المميز.

من جانبه، أكد الطيب أن عروس البحر مخلوق سلمي وودود تجاه البشر، وأنها تعتمد على الحشائش البحرية كمصدر للغذاء. يتم رصدها بانتظام وتُنظم رحلات بحرية وغوص خاصة لمشاهدتها في مدينة مرسى علم.

السلاحف البحرية تعيش لمدة تتراوح بين 25 و50 عامًا

وبالنسبة للسلاحف البحرية، فهي تعيش لمدة تتراوح بين 25 و50 عامًا، ويحتفل بهذا اليوم منذ عام 2000 لتسليط الضوء على التهديدات التي تواجه بعض أنواع السلاحف من الانقراض. رغم أن السلاحف استطاعت البقاء لملايين السنين، إلا أن البشرية بدأت تشكل تهديدًا لبقائها على سطح الأرض.

وتُعتبر السلحفاة أحد أقدم أنواع الكائنات الحية التي لا تزال تعيش على الأرض، حيث تم العثور على آثار أولى السلاحف البرية قبل نحو 200 مليون سنة، بينما يعتقد أن السلاحف البحرية أحدثت في الأرض قبل حوالي 150 مليون عام.

وتعتبر هذه الاكتشافات المدهشة والرحلات المنظمة لمشاهدة عروس البحر فرصة ممتازة للسياح لاكتشاف الحياة البحرية المذهلة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الكائن النادر وبيئته البحرية. تساهم مثل هذه الأنشطة السياحية المستدامة في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة، مما يعزز التنمية المستدامة والحفاظ على الطبيعة الخلابة لمنطقة البحر الأحمر.

البحر الأحمر جنوب البحر الاحمر مرسى علم عروس البحر السلاحف البحرية

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