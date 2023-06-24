طوارئ في الزراعة قبل عيد الأضحى| الحدائق جاهزة لاستقبال الزائرين.. وتكثيف الرقابة على الأسواق

الزراعة: رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

:متابعة استلام تقاوى الإكثار على مستوى الجمهورية خلال اجازة العيد

:رصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور.

وتستعد وزارة الزراعة بكل هيئاتها لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدة اجراءات استباقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أهما توفير اللحوم بأسعار مخفضة ، وتجعيز حدائق الحيوان والأورمان والأسماك لاستقبال الزائرين .. وغيرها من الاستعدادات الأخري .



وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

واعلن وزير الزراعة حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

ووجه القصير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور.

وشدد على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

كما شدد الوزير على استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة، في تلقى الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة على مدار الساعة، والاجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات لدى المواطنين، والتفاعل مع شكواهم.

وشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة المحاصيل الشتوية الارز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك متابعة استلام تقاوى الإكثار بمحطات الإنتاج والغربة ال 14 محطة على مستوى الجمهورية.

وشدد "القصير" على قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار لذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وأكد أن معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

وشدد أيضا على مسئولي الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأرومان والأسماك) بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد، لافتا الى ان حديقتي الحيوان بالإسكندرية والفيوم، تستقبلان لأول مرة بعد تطويرهما الزائرين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق ذاته، تستقبل وزارة الزراعة شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن 15500

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة وصحيه.



وقد أصدر المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تعليماته لكافة الجهات المعنيه من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه والهيئه العامه للخدمات البيطريه، برفع حالة الطوارىء ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى.

من جانبه، أكد د طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن القطاع قد أرسل كتاب لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع في حالة حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينها.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الإستغلال من ضعاف النفوس، خلال موسم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.