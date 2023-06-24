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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترقب وقلق.. هكذا علقت أوكرانيا والعالم على مفاجأة روسيا

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال قصر الإليزيه اليوم، السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في روسيا "عن كثب"، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

وذكر الإليزيه، أن الرئيس يراقب الوضع عن كثب. 

وأضاف: "ما زلنا نركز على دعم أوكرانيا".

وبالمثل، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنهم يراقبون الوضع " بشكل مستمر".

وكتب دودا على “تويتر”، اليوم السبت: "بسبب الوضع في روسيا أجرينا مشاورات هذا الصباح مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وكذلك مع الحلفاء. مسار الأحداث خارج حدودنا الشرقية يتم رصده بشكل مستمر".

كما ذكرت ألمانيا أنها تراقب الوضع عن كثب.

كما علقت الرئاسة الأوكرانية، بقولها إن حكومة بوتين غير قادرة على التعامل مع المقاومة بسبب انهيار النظام .

وذكرت رئيسة وزراء إيطاليا، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يتسبب بعدم الاستقرار داخل روسيا.

وحثت رئيسة وزراء إستونيا، المواطنين على عدم السفر إلى روسيا، مشيرة إلى “وجود تعزيزات أمنية على حدودنا مع روسيا”.

فيما ذكرت متحدثة باسم حلف الناتو، أن الحلف يتابع الوضع في روسيا عن كثب.
 

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