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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انتهاء الأولمبياد الخاص ببرلين.. المصريون يواصلون الزحف بـ31 ميدالية

صدى البلد

بالرغم من الجو المتقلب والأمطار الغزيرة التي شهدتها مسابقات الأولمبياد الخاص ببرلين واصل أبطال منتخبات البعثة المصرية زحفهم نحو الميداليات في جميع المسابقات المشاركين بها في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقامة بمدينة برلين الألمانية.

فقد حققت البعثة المصرية للأولمبياد الخاص ٣١ ميدالية متنوعة ١٤ ذهبية و ٦ فضية و١١ برونزية بعد إضافة ٤ ميداليات جديدة قبل ختام الألعاب غدا الأحد .

فقد استطاع منتخب البولينج  في مسابقات الفردي بنات تحقيق ميدالية ذهبية عن طريق اللاعبة  روقية حازم وحصلت اللاعبة الاء فوزي علي المركز الخامس في نفس السباق.

وحصدت البطلة ريم يوسف المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقات فردي سيدات في تنس الطاولة ، بينما حقق  اللاعب محمود البهواشي في الألعاب القوي الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل ، وحصل اللاعب محمد علي علي المركز الرابع في المسابقة نفسها .

كما حصل السباح ادهم اشرف علي المركز الثاني في سباق ٥٠ م حرة ، وحصلت سلمي شبانة علي المركز السابع في سباق ٥٠ م حرة.

وفي مسابقات الريشة الطائرة فاز اللاعب عبدالرحمن علي لاعب أوكرانيا بنتيجة  2-0 كما فار اللاعب عبدالرحمن صلاح علي لاعب الصين بنتيجة  2-0.

وحقق منتخب كرة السلة فوزا كبيرا بنتيجة ١٨ - ١٢ علي منتخب الامارات الشقيق لتصعد بتلك النتيجة الي المباراة النهائية لتقابل فنلندا في النهائي اليوم.

وتخوض بعض المنتخبات المصرية المسابقات النهائيات اليوم ، فليتقي منتخب الهوكي مع اسبانيا في النهائي في تمام الساعه الثانية م ، بينما يخوض منتخب تنس الطاولة ثلاث مباريات في نهائيات زوجي الرجال ، ويلعب منتخب الفروسية اليوم مسابقات عمل الممرات مستوي CI ، بينما يلعب منتخب البولينج ، بينما يخوض منتخب البوتشي مسابقات الزوجي رجال  في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مع ايسلندا الساعه ١.٣٠ ، ويلعب منتخب الريشة الطائرة عددا من المباريات النهائية اليوم ، ويخوض منتخب الدراجات نهائي سباق ٥٠٠ م الساعه 9.00 صباحا و نهائي سباق ٥ كيلو ضد الساعه وهي السباقات التي اجلت امس بسبب الامطار الغزيرة  .

ويلعب منتخب التنس نهائي فردي اول وثاني سيدات مريم بدر ضد لاعبة البرازيل الساعة ١٢ مساءا ، ونهائي فردي رجال علي المركزين الثالث والرابع يلعبه سيد حمدي ضد لاعب المانيا  الساعة ٢ مساء.

بينما يخوض منتخب الجمباز نهائيات الجمباز الفني 


من الساعه ٩ صباحا وحتي الساعه  ١٢ مساءا بمشاركة اللاعبين محمد دياسطي  ونيرة وحيد ، ويخوض منتخب العاب القوي سباق تتابع ٤* ١٠٠ متر ، ويلعب منتخب السباحة نهائي ١٠٠ م حره الساعه ٩.٠٠ صباحا بمشاركة اللاعبين سحر أبوهاشم وشهاب الدين عادل ، بينما يلعب نهائي تتابع ٤ * ٥٠ متر حره الساعة ١.٣٠ مساء .

وقد حرص السفير المصري بألمانيا خالد جلال واللواء السيد شفيق عضو مجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري ورافقهم الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية علي حضور مباراة قبل النهائي لكرة السلة أمام منتخب الامارات الشقيق لتشجيع لاعبات المنتخب وبث روح الحماس لدي اللاعبات وتقديم المساندة والدعم اللازم لهم اثناء المباراة وقد أنتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة ١٨ -١٢ .

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