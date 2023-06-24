عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتزامن مع ذكراه.. شاهد صورة نادرة لـ يوسف داوود في شبابه

يوسف داوود
يوسف داوود

يصادف اليوم السبت 24 يونيو، ذكرى رحيل الفنان يوسف داوود، الذي ولد بالإسكندرية في 10 مارس 1933، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، تاركا خلفه الكثير من الأدوار الهامة التي تركت بصمتها بالسينما والدراما.

يوسف داوود وحياته 

ولد يوسف داوود، بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960. عمل مهندسًا في البداية ولكن بعد ذلك تفرغ للفن.

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.

صورة نادرة لـ يوسف داوود

وقبل سنوات، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة نادرة للفنان الراحل يوسف داوود، ظهر فيها بمرحلة الشباب، وتميز الوسامة ملامحه، لتلفت صوره الأنظار بين رواد السوشيال ميديا.

وظهر يوسف داوود، في الصورة، بالعشرينيات من عمره، وبدا فيها شابًا وسيمًا وأنيقًا، بشكل صدم البعض الذي لم يصدق أنها صورة الفنان الراحل، الذي جذب الجميع يخفة ظله.

يوسف داوود

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.

شارك يوسف داوود، في أفلام "كراكون في الشارع، النمر والأنثى، السادة الرجال، اﻹرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان".

يوسف داوود الفنان يوسف داوود أعمال يوسف داوود ذكرى رحيل يوسف داوود ذكرى وفاة يوسف داوود ذكرى يوسف داوود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

عن 3 لاعبين فقط .. تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي للموسم الجديد

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

أهم 5 دعوات فى يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن

وزير الأوقاف: الأضحية سُنة للمستطيع ولا تجزئ إلا بالإبل والأبقار والغنم

موضوعات متعلقة

وفاة المخرج جميل المغازي.. بدأ حياته بـ2 جنيه وصلى على زوجته كالمسلمين

مريم الخشت تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

في ذكرى ميلاده.. قصة خلاف صلاح نظمي وعبد الحليم حافظ

نانسي عجرم تنتهي من تسجيل أغنيتين جديدتين

نايمة وبكل ثقة.. طرح خامس أغاني ألبوم فارس كرم

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

أخبار الفن.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة.. ياسمين عز بدون فلتر.. أحمد بدير ينتصر على مى العيدان

كل أربعاء حلقتين.. تفاصيل عرض مسلسل ريفو 2

ترشيحاتنا

علاج دوائي للمساعدة للإقلاع عن التدخين.. الصحة تحسم الجدل

رئيس الوزراء: إعادة إحياء القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة.. صور

الحرب الأهلية بدأت رسميا.. فاجنر تعلن إسقاط طائرة سوخوي روسية.. شاهد

للأزواج.. إتلاف المنقولات يعرضك لعقوبات رادعة| احذر

إيران تبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين

6225 شركة| استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ