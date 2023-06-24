بالتزامن مع ذكراه.. شاهد صورة نادرة لـ يوسف داوود في شبابه

يصادف اليوم السبت 24 يونيو، ذكرى رحيل الفنان يوسف داوود، الذي ولد بالإسكندرية في 10 مارس 1933، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، تاركا خلفه الكثير من الأدوار الهامة التي تركت بصمتها بالسينما والدراما.

يوسف داوود وحياته

ولد يوسف داوود، بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960. عمل مهندسًا في البداية ولكن بعد ذلك تفرغ للفن.

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.

صورة نادرة لـ يوسف داوود

وقبل سنوات، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة نادرة للفنان الراحل يوسف داوود، ظهر فيها بمرحلة الشباب، وتميز الوسامة ملامحه، لتلفت صوره الأنظار بين رواد السوشيال ميديا.

وظهر يوسف داوود، في الصورة، بالعشرينيات من عمره، وبدا فيها شابًا وسيمًا وأنيقًا، بشكل صدم البعض الذي لم يصدق أنها صورة الفنان الراحل، الذي جذب الجميع يخفة ظله.

يوسف داوود

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.

شارك يوسف داوود، في أفلام "كراكون في الشارع، النمر والأنثى، السادة الرجال، اﻹرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان".