اطلقت ولاّ مخطوبة.. مفاجأة جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق |فيديوجراف

كشف أمير متولي محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، تفاصيل واقعة نشر الفيديو، مشيرًا إلى أن هذا الفرح منذ أسبوعين تقريبًا وبعد 48 ساعة تصدّرت الفتاة محركات البحث.

شاهد الفيديو:

وأضاف محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن شأنها شأن أي حد ذهب فرح إحدى أقاربها، وكانت ترقص وسط مجموعة من الفتيات.



وتابع أمير متولي محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، أن تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد صاحب القاعة ومجموعة من رواد السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن القانون يقول إن الإذاعة أو النشر بدون موافقة صاحب الفيديو يعد جريمة.

وفي السياق نفسه أشار أمير متولي محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، إلى أن العقوبات تصل إلى 15 عاماً في حالة صاحب الأمر تهديدات.