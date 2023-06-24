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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يواصل حملاته التوعوية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

صدى البلد

تواصل شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، تنفيذ حملاتها التوعوية، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث شهد مسجد الفتح بروض الفرج، ندوة توعوية للمصلين، تناولت إلقاء الضوء على كيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى، وأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتوزيع بروشورات ومطبوعات لرفع الوعي المائي.

وأوضح رئيس صرف القاهرة الكبرى، أن فريق التوعية مستمر في تنفيذ حملات طرق الأبواب بمنطقة الخيالة بالبساتين، بهدف حث المواطنين، وخاصةً ربات البيوت بالمنازل، على ضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي.

وفي سياقٍ متصل، استقبلت محطة مياه منيل الروضة، وفدًا من جمعية مصر الإرادة، بالتعاون مع فريق المشاركة المجتمعية والتوعية بالشركة؛ وذلك للتعرف علي مراحل تنقية مياه الشرب، والجهود التي تبذلها الدولة في إنتاج المياه، وضرورة المحافظة على كل نقطة مياه ومراعاة استخدام السلوكيات الصحيحة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي.

القاهرة الكبرى المشاركة المجتمعية ترشيد استهلاك المياه مياة الشرب

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