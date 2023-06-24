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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تصدر «تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي» لـ محمد شمروخ

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي» للكاتب محمد شمروخ.

جاء الكتاب في 223 صفحة من القطع المتوسطة، يضم الكتاب مقدمة وفصل تمهيدي بعنوان «جيفار قصة صورة»، وثماني فصول أخرى، إلى جانب فصل ختامي، ويحمل الفصل الأول عنوان « لعبة الثورة والسياسية»، أما الثاني « تناقضات الأنا والنحن والهم»، والثالث «أربعة نماذج للانفصام الفكري»، والرابع «وكذلك في التنوير»، والخامس «النحيب العربي على الحائط الغربي»، والسادس «وأما عن الإعلام» والسابع «حتى في الأدب»، والثامي «الإرهاب بين التجاهل والغفلة»، وأخيرًا فصل تخيلي ختامي.

يناقش المؤلف في هذا الكتاب، كثيرًا من المواقف والآراء والممارسات التي يزخر بها الواقع الثقافي، ويبدو التناقض فيها ظاهرا فلا تستقيم نهايتها مع بدايتها، ولا نتائجها مع مقدماتها ولا تطبيقاتها مع مبادئها، ولم يكن ذلك ليحدث إلا تحت ظل تمائم تعطل عمل العقل وتغلق نوافذ الوعي ليستمر التناقض في مسيرته ما دامت التمائم معلقة على ذلك الجدار.

وجاء على غلاف الكتاب:

«الأمر لا يتعلق بجيفارا كشخص ولا حتى بأفكاره، إنما اخترت جيفارا كمجرد مدخل لإظهار بعض التناقضات التي يموج بها الواقع الثقافي العربي؛ فهناك من اتخذوا من صورته تميمة مع أنه كشخص وكفكرة يتناقض فعله ومذهبه مع معتقداتهم وأفكارهم وأساليب معيشتهم.

وعلى هذا المنوال نجد كثيرًا من التناقضات الصارخة بين الفكرة والفعل، وبين المعتقد والسلوك، ولم تُمارس هذه التناقضات إلا بعد أن حولوه إلى تميمة معلّقة على الجدار، وما أكثر التمائم على جدار الثقافة لتبرير تلك التناقضات».

محمد شمروخ، عمل في الصحافة بعد تخرجه في كلية الآداب، جامعة عين شمس، قسم الفلسفة، كتب مقالات وتقارير في صحف ومجلات ومواقع صحفية إلكترونية عدة، صدر له العديد من الروايات والمجموعات القصصية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين كتاب تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي محمد شمروح

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