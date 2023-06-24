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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. ختام بطولة ريبل للكيك بوكسينج بحضور وزير الشباب والرياضة

صدى البلد

تختتم اليوم، السبت، فعاليات بطولة ريبل للكيك بوكسينج المقامة على ملاعب نادي بلاك بول، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتقام اليوم، السبت، 6 مواجهات قوية، ويواجه محمود جمال، بطل العالم فى الكيك بوكسينج، وعبد المنعم الهلالي فى وزن 67، كما يواجه عبد الله ماندو نظيره اسلام فتحى في وزن 81، ويواجه عبد الرحمن حواش أنور السهيلي في وزن 63,5، ويتقابل يوسف توفيق مع أحمد إسماعيل ماندو في وزن 75.

وفي وزن 60، تواجه بسمة أحمد منة عبد الله وتواجه هاجر هدهد لجين رضا.

وبدأت فعاليات البطولة من يوم 21 يونيو الجارى حتى 24 من نفس الشهر بمشاركة 230 من الرجال والسيدات، وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وأكد أحمد نصرت، مدير البطولة، أن البطولة سيشارك فيها رجال وسيدات من أشهر اللاعبين المصريين الحاصلين على بطولات دولية محلية. 

وشهدت البطولة منافسات قوية سواء من المشاركين من الرجال أو السيدات.

وقال “نصرت” إن اليوم في ختام فعاليات البطولة يشهد مواجهات قوية لمشاركة أهم اللاعبين الدوليين الحاصلين على بطولات دولية، منهم محمود جمال بطل العالم فى الكيك بوكسينج.

ووجه “نصرت” الشكر إلى الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ونادى بلاك بول على دعمهما لإنجاح  هذه البطولة للارتقاء برياضة الكيك بوكسينج.

واختتم تصريحاته مؤكدا أنه يسعى لتكون بطولة ريبل واحدة من أقوى البطولات للكيك بوكسينج خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد رائف، الرئيس التنفيذي لنادى بلاك بول، أن النادي حريص دائما  على خدمة الرياضة المصرية باستضافة مثل هذه الأحداث التي من شأنها الارتقاء بالرياضة المصرية.

وذكر “رائف” أن استضافة هذا الحدث ليست جديدة على النادي الذي سبق واستضاف العديد من الأحداث الرياضية، منها البطولات الدولية للاسكواش.

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