إتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التعليم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار إتاحة نماذج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يأتي حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

وواصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، جولاته التفقدية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

ووصل الوزير إلى مقر ديوان عام محافظة الدقهلية، وكان فى استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر وكيل المديرية.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، مقر التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية، بمدرسة المنصورة العسكرية للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة، وذلك أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

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