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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حارس عقار وراء سرقة مليون جنيه من امام شقة بمدينة نصر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على حارس عقار استولى على كيس بداخله مليون جنيه من أمام شقة أحد السكان في مدينة نصر ، وتمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من موظف بإحدى الشركات مقيم بدائرة القسم أنه كان يحتفظ بمبلغ مليون جنيه خاصين بأحد أصدقائه ، وقيامه بوضعه داخل "كيس بلاستيكى" ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك اكتشف سرقة المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ، وتم استهدافه وضبطه .

وبمواجهته أقر بأنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكى أمام شقة المجنى عليه فقام بسرقته ، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه ، بإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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