أهالي قرية القصر بالوادي الجديد يستغيثون بالمحافظ بسبب القطع الجائر للأشجار.. صور

وجه أهالي قرية القصر بمركز الداخلة الوادي الجديد استغاثة سريعة للواء محمد الزملوط محافظ الاقليم بسبب تعمد مسؤلي الوحدة المحلية القطع الجائر للاشجار في مدخل القرية بطريقة غير مدروسة، على الرغم من اختيار قرية القصر وترشحها لجائزة القرية الخضراء ضمن 10 قرى على مستوى الجمهورية.

وحمل أهالى القرية مسؤولى شؤون البيئة بمركز ومدينة الداخلة المسؤولية الكاملة في عملية التقطيع بهذه الطريقة العشوائية، كما توعد شباب القرية بمقاضاة المتورطين في هذه الواقعة.

وقال احمد زكي أحد شباب قرية القصر، إنه سيتم توثيق هذه المذبحة التي تمت بالأشجار داخل القرية دون تمييز، وسيتم التواصل مع وزيرة البيئة ومحافظ الوادي الجديد لمحاسبة المسؤول عن هذه الواقعة التي حولت القرية إلى صحراء جرداء.

قطع جائر للاشجار (1)

قطع جائر للاشجار (2)

قطع جائر للاشجار (3)

قطع جائر للاشجار (4)