فريدة الشوباشي: السيسي يضع حجر أساس لتغيير النظام العالمي للتمويل

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي: إن الرئيس السيسي يضع حجر أساس لتغيير النظام العالمي للتمويل، وتغيير العلاقة بين الدول المتقدمة والنامية أيضا.

وأضافت "فريدة الشوباشي"، خلال حوارها على قناة “إكسترا نيوز”، أن كل الحضور في قمة الميثاق بباريس أنبهروا بحديث الرئيس السيسي، لكون صادق وحقيقي، ويستهدف تنمية العالم أجمع ودعم الدول النامية.

واسترسلت: العلاقات المصرية الفرنسية في تقدم مستمر ومتطور، والرئيس الفرنسي يتفق كثيرا مع الأمور المصرية، ويساهم في دعم كافة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية.

وأكدت أن الرئيس السيسي لا يعمل من أجل مصر فقط، بل يعمل من أجل دعم الإنسانية في العالم أجمع.

