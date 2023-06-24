كونكاكاف: ايقاف 4 لاعبين بعد أحداث مباراة الولايات المتحدة والمكسيك

أوقف اتحاد كونكاكاف لكرة القدم (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) الأميركيين وستون ماكيني وسيرجينيو ديست والمكسيكيين سيسار مونتيس وخيراردو أرتياجا الجمعة، في أعقاب مباراة عاصفة بين البلدين في نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف.

وفازت الولايات المتحدة على المكسيك 3-0 الأسبوع الماضي في لاس فيجاس، في مباراة أنهاها كل من الطرفين بتسعة لاعبين، نتيجة طرد ماكيني وديست ومونتيس وأرتياجا، وشهدت إلقاء عبوات ومشروبات على المستطيل الأخضر من جماهير غالبيتها مؤيدة للمكسيك.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه مونتيس بعد ركلة عنيفة على فولارين بالوجون، فيما طُرد ماكيني لدوره في الشجار اللاحق، قبل أن يسير على خطاهما أرتياجا وديست.

وقال اتحاد كونكاكاف إنه أوقف ماكيني ومونتيس ثلاث مباريات بالإضافة إلى المباراة التلقائية الناجمة عن الطرد، فيما تعرّض ديست وأرتياجا لعقوبة ايقاف مباراتين إضافيتين.

وأضاف الاتحاد القاري أن المنتخبين تعرضا لغرامة مالية لم يحددّها.