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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علامات غير متوقعة تكشف التهاب البنكرياس.. 3 وصفات للتفتيح قبل عيد الأضحى

نشرة المرأة والصحة|
نشرة المرأة والصحة| علامات غير متوقعة تكشف التهاب البنكرياس

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وأبرزها:


فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب


يمتلك عصير القصب فوائد عديدة للجسم؛ حيث أنه يجعله أكثر صحة ونشاط، وانخفاض سعراته الحرارية، ويحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة التى تساعد فى الوقاية من الأمراض وعلاج بعضها.


علامات مبكرة تشير للإصابة بالتهاب البنكرياس.. حسام موافي يوضحها


لا يجب تجاهل ظهور اي أعراض تظهر على الجسم، وذلك لأنه قد يكون علامة مبكرة لاحد الأمراض الخطيرة وفى هذا التقرير نعرض لكم الأمر اض التي يغفل عنها كثيرون وتكشف الإصابة بالتهاب البنكرياس.

ماذا يحدث عند وضع الليمون على البشرة الدهنية والجافة

يعد الليمون من عوامل التبييض الطبيعية وهو غني بفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على طرد السموم وتحمي البشرة من التلف، لذا  إذا كان لديك تصبغ غير متساوٍ أو بقع داكنة أو ندبات حب الشباب أو اسمرار ، فحاول استخدام الليمون للحصول على بشرة متوهجة… ونعرض لكم 3 وصفات لمختلف أنواع البشرة … 
 

الصحة المراة البنكرياس عيد الأضحى التفتيح

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