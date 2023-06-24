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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للطلاب الوافدين.. خبر عاجل بشأن امتحاني الكيمياء والجغرافيا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فلسفة الخشت مقارنة بالفلاسفة العرب| رسالة دكتوراه بجامعة طنطا
ناقشت دراسة دكتوراه حديثة "فلسفة الدين في الفكر العربي المعاصر"، ووضعت أفكار الفيلسوف المصرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نموذجًا مع المقارنة بأفكار عدد من الفلاسفة الأخرين ومن بينهم مواقف الفيلسوف المغربى طه عبدالرحمن والفيلسوف التونسى أبويعرب المرزوقي، وذلك حول معني الدين وأهميته في تحقيق التقدم والنهضة، وتجديد الفكر الديني و تفكيك الخطاب الديني التقليدي.

وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 “ للمكفوفين”
واصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جولاته التفقدية، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 (الدور الأول).

قبل آداءهما غدا بلجان الثانوية العامة| خبر عاجل بشأن امتحاني الكيمياء والجغرافيا
يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 “ علمي علوم وعلمي رياضة” لآداء امتحان الكيمياء غدا الاحد الموافق 25 يونيو 2023 وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .

طلاب الثانوية العامة المكفوفون لوزير التعليم: امتحان الجعرافيا واضح
تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، سير امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023 بلجنة مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير جميع سبل الرعاية والراحة للطلاب.

غش شاومينج وتلت التسعة ووفيات المراقبين.. مشاهد من امتحانات الثانوية العامة 2023
انتهى طلاب الثانوية العامة 2023 خلال الاسبوعين الماضيين ، من اداء امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة في أول 4 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

بحد أدنى 238 درجة.. اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة البحيرة
اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة البحيرة ، حيث تقرر أن يكون تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بحد أدنى ٢٣٨ درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

إتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التعليم
قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين سارت بشكل منضبط اليوم
أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالي 255 طالب / طالبة.

75 % للطب و70% للأسنان.. تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للطلاب الوافدين
كشفت الصفحة الرسمية  “ أدرس فى مصر ” الخاصة بوزارة التعليم العالى عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية .

 

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