تمهيداً للتصعيد على عرفات .. اكتمال وصول 10990 مصريا من حجاج القرعة لمكة المكرمة

أنهت بعثة الحج المصرية كافة الاستعدادات الخاصة بتصعيد ضيوف الرحمن إلى جبل عرفات بعد وصول جميع حجاج القرعة إلى مكة المكرمة وعددهم 10990 حاجا بعد عمليات التفويج الناجحة من المدينة المنورة.

وانتهت بعثة حج القرعة من تفويج الحجاج وإكتمال وصول جميع ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لإستكمال أداء مناسك الحج ، وذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة وفور وصول الحجاج إلى مكة تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف.

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة ، من خلال غرفة عمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والأهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.

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