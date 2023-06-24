عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة المخرج جميل المغازي .. تعرف على موعد العزاء

جميل المغازي
جميل المغازي

كشف المخرج جميل جميل المغازي، عن إقامة عزاء والده الراحل، بعد غد الإثنين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح اليوم السبت 24 يونيو. 

وكتب جميل جميل المغازي، في منشوره عبر فيسبوك: «البقاء لله.. انتقل الى رحمة الله والدنا المخرج / جميل المغازى.. صلاة الجنازه غدا الاحد ٦/٢٥  بعد صلاة الظهر فى مسجد الشرطه بالشيخ زايد و الدفن بمقابر الاسره بمدينة ٦ اكتوبر طريق الواحات». 

 وتابع جميل جميل المغازي، قائلاً: «سيقام العزاء يوم الاثنين ٦/٢٦ بدار مناسبات مسجد الشرطه بالشيخ زايد- قاعة الوهاب .. نسأل الله تعالى للمتوفى الرحمة و المغفرة و للأسرة الصبر و السلوان». 

 

جنازة جميل المغازي

قررت أسرة المخرج الراحل جميل المغازي، تشييع جنازته من مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، وذلك غدا الأحد 25 يونيو. 

قال المخرج جميل جميل المغازي، إن جثمان والده يمكث الآن في مستشفى نيورو اسبيتاليا، في مدينة السادس من أكتوبر. 

وأضاف جميل جميل المغازي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الجنازة سيتم تشييعها ظهر غد الأحد 25 يونيو، لأن شقيقه الأكبر سوف يعود مساء اليوم من دبي، ليشارك في الجنازة والعزاء. 

 

وفاة جميل المغازي

توفي صباح اليوم السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء. 

وكتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون». 

حول المخرج جميل المغازي

ويعد المخرج الكبير جميل المغازي من اهم مخرجي التلفزيون المصري وقال المغازي، إن التليفزيون كان يكلفه هو والإعلامي مفيد فوزي بعمل سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكي طليمات.

وأشار إلى أنه لم يهتم فقط بهؤلاء النجوم واهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخري منها احسان عبد القدوس ويوسف ادريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وأضاف جميل المغازي، خلال لقاء تلفزيوني  أنه قام بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، موضحا أنه كان يفضل أن يعمل معه محاور جيد لذلك اختار الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

وأشار جميل المغازي، إلى أنه يشاهد دائما الحلقات التي تم تسجيلها مع هؤلاء العملاقة منهم عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.

وكشف المخرج الكبير جميل المغازي، عن العديد من الكواليس والمفاجآت التي تعرض لها مع كل شخص خلال تصويره وحواراته مع الفنانين والأدباء والمفكرين، مؤكدا أن هناك عددا من الحلقات نادرة لم تذع حتى الآن، ولم تتواجد مع أحد حتى المذيعين الذين قاموا بعمل الحوارات معهم.

جميل المغازي جميل جميل المغازي المخرج جميل المغازي وفاة جميل المغازي جنازة جميل المغازي عزاء جميل المغازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

ترشيحاتنا

أرنا يارب عجائب قدرتك .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

بلينكن يناقش الوضع في روسيا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ