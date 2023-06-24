عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إن عشرات المستوطنيين أحرقوا منازل وسيارات الفلسطينيين خلال عدوانهم المتواصل على قرية أم صفا، شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان عشرات المستوطنين، قد هاجموا أم صفا واعتدوا على منازل المواطنين الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم، وأحرقوا عدة منازل ومركبات.

وأكد الناشط الفلسطيني إبراهيم عبيات، بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية، أن قوات الاحتلال المتواجدة لحماية المستوطنين لم تحرك ساكنا لمنعهم من احراق المنازل والمركبات والاعتداء على المواطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق قرى غرب رام الله قرب دوار روابي، ومنعت المواطنين من الوصول إلى مدينة رام الله او العودة منها إلى تلك القرى.