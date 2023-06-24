حالة استنفار في غرفة عمليات بعثة الحج المصرية بالأراضي المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

شهدت غرفة العمليات التي أنشأتها وزارة الداخلية المصرية لمتابعة ضيوف الرحمن بالاراضي المقدسة حالة من الاستنفار تمهيدا لعمليات تصعيد الحجيج لجبل عرفات وأعلنت وزارة الداخلية أن غرفة العمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، وذلك في فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ



وعمل الضباط والأفراد على مدار الـ24 ساعة من أجل التسهيل والتيسير وإنهاء كافة الإجراءات ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، وإستقبال الشكاوى والتعامل الفورى معها.. كما تحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بمصر، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالحقائب المفقودة.

كما تضم الغرفة قسم الحاسب الآلى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونياً ، وكذا تخصيص غرف لذوى الإحتياجات الخاصة، كما قامت البعثة بتسهيل دخول الحجاج للروضة الشريفة من خلال التنسيق المسبق وحجز مواعيد الزيارة كما يتم مرافقتهم من خلال مجموعة من الضباط لتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.



كما تم توفير خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية تنسيقاً مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن من خلال العيادات الطبية الموجودة بكل فندق.

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