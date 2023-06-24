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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة عمليات بعثة الحج المصرية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية أن  غرفة العمليات التى تم تجهيزها بالاراضي المقدسة مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، وذلك في فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ.


وعمل الضباط والأفراد على مدار الـ24 ساعة من أجل التسهيل والتيسير وإنهاء كافة الإجراءات ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، وإستقبال الشكاوى والتعامل الفورى معها.. كما تحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بمصر، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالحقائب المفقودة ، كما تضم الغرفة قسم الحاسب الآلى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونياً ، وكذا تخصيص غرف لذوى الإحتياجات الخاصة، كما قامت البعثة بتسهيل دخول الحجاج للروضة الشريفة من خلال التنسيق المسبق وحجز مواعيد الزيارة كما يتم مرافقتهم من خلال مجموعة من الضباط لتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.


كما تم توفير خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية تنسيقاً مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن من خلال العيادات الطبية الموجودة بكل فندق.

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غرفة عمليات بعثة الحج المصرية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن

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