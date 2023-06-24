مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة يقدم دورات تدريبية جديدة الأطفال

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات للأطفال من برنامج "Summer Camp"، فى يوليو 2023 حيث يشمل البرنامج العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية المتنوعة للأطفال.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الذهنية ، كما يتضمن برنامج تثقيفي لتعزيز قيم التعاون والاحترام والتسامح، ويتم تقديم البرنامج بإشراف مجموعة من المدربين والمشرفين ذوي الخبرة في التعامل مع الأطفال.

سيتعلم الأطفال اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية من خلال الأنشطة التعليمية المتنوعة مثل الألعاب والرسم والغناء لتعزيز مهارات التواصل والتفاعل، تقام الدورات في أجواء مرحة وتفاعلية تشجع الأطفال على التعلم والتفاعل مع بعضهم البعض.

يعد مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة تم افتتاحه في أكتوبر عام 1997 ليخدم آلاف الطلاب في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يفتح المركز الباب أمام كبار السن للالتحاق بالدورات التدريبية المختلفة.