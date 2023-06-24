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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي

أميرة بهي الدين : كلمة الرئيس السيسي كان بها رسائل حاسمة وواضحة المعنى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الإعلامية أميرة بهي الدين، إن كلمة الرئيس السيسي أمس في الجلسة الختامية من القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي، كانت مختلفة وكانت بها رسائل واضحة وحاسمة للجميع، إذ تحدث الرئيس السيسي عن الـ 100 مليار دولار التي خصصها العالم المتقدم والثري لصالح قضايا المناخ.

وأضافت "بهي الدين"، خلال تقديمها برنامج "افتح باب قلبك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي كان يرسل رسائل واضحة وحاسمة المعنى لا تحتمل أي لبس خلال جلسة أمس ، "يا ترى لو كنا نفذنا الـ 100 مليار دولار لمدة 7 سنين زي ما العالم المتقدم قال يا ترى الدنيا كان هيبقى شكلها إيه؟، كلمتين قالوا الرئيس اليوم مهمين جدا".

وقالت: الدول المتقدمة لم تنفذ وعودها فيما يتعلق بقضية التمويل وتدعيم القضية بـ 100 مليار دولار، ويرى أنه إذا كان قد تم تنفيذ هذه الوعود كان سيكون هناك تغيير كبير في العالم في الوقت الحالي. 

أميرة بهي الدين الرئيس السيسي الدول المتقدمة القمة الدولية قضايا المناخ

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