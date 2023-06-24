وكيل صحة الدقهلية يكرم فريق التمريض بمستشفى ميت سلسيل المركزي

قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتكريم فريق التمريض بمستشفى ميت سلسيل المركزي نظراً للأداء المتميز للفريق فى تنفيذ خطة إخلاء الطوارئ للحضانات بمساعدة الأطباء ومدير المستشفى ومدير الإدارة الصحية أثناء حادث حريق بغرفة الأمن بالمستشفى.



جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي وأميمة صبحي مدير إدارة التمريض بالمديرية والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية.

وقال مكين، إن فريق التمريض بالمستشفى قام بتنفيذ خطة إخلاء الطوارئ طبقا للتعليمات الوزارية وما يتم التدريب عليه بصفة مستمرة.

وقدم وكيل الوزراة شهادات تقدير ل 25 من فريق التمريض بالمستشفى وتوجه بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المعاون لجهودهم في تطوير المنظومة الطبية.