محافظ البحيرة تتابع حملات الرقابة على المخابز للتصدي للمخالفين

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمحتكرى الدعم وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وخاصة قبيل عيد الأضحى المبارك وخلال أيام العيد.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدى الخضر وتعليمات سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملات تفتيشية مكثفة بنطاق مركزى شبراخيت والرحمانية أسفرت عن تحرير 14 محضر متنوع عبارة عن :-

ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين.

ضبط 4 مخابز قامو بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 71 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعه.

ضبط 3 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد.

ضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.