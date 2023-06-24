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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحيرة تتابع حملات الرقابة على المخابز للتصدي للمخالفين

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمحتكرى الدعم وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وخاصة قبيل عيد الأضحى المبارك وخلال أيام العيد.

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وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدى الخضر وتعليمات سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملات تفتيشية مكثفة بنطاق مركزى شبراخيت والرحمانية أسفرت عن تحرير 14 محضر متنوع عبارة عن :-

ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين.

ضبط 4 مخابز قامو بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 71 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعه.

ضبط 3 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد.

ضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

البحيرة الرقابة التموينية إنتاج خبز ناقص الوزن حملات تفتيشية خبز ناقص الوزن عيد الأضحى المبارك مديرية التموين والتجارة الداخلية نائب محافظ البحيرة

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