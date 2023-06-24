تطورات روسيا .. فاجنر تدخل ليبيتسك ومعارك مرتقبة مع القوات الشيشانية

أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية أن مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة دخلت المنطقة وتتقدم في كافة أنحاء المدينة، حسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ودعا الحاكم السكان إلى البقاء بالمنازل وتجنب استخدام وسائل النقل العام، وذلك بعد أن تعهدت مجموعة فاجنر بحمل السلاح للإطاحة بالقيادة العسكرية في البلاد.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام تابعة لفاجنر، أن هناك معارك مرتقبة بين قواتها وقوات أحمد الشيشانية في روستوف.

وأغلقت محال تجارية أبوابها في روستوف بسبب الأوضاع الأمنية هناك.

فيما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، أنه تم إغلاق حديقة سوكولنيكي في موسكو حتى إشعار آخر.

وقالت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك، إن قوات فاجنر تخطط للسيطرة على كراسنودار.