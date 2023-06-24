منع دخول الروس.. قرار عاجل لـ لاتفيا بعد تمرد فاجنر الروسية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن لاتفيا عززت أمن حدودها ومنعت الروس من دخول أراضيها.

وحسب الوكالة الفرنسية، أعلن رئيس لاتفيا إدجارز رينكيفيكس أن بلاده شددت أمن حدودها ردا على التمرد الجاري في روسيا ولن تقبل دخول الروس.

وقال رينكيفيكس على حسابه بموقع "تويتر" “لاتفيا تتابع عن كثب تطور الوضع في روسيا ... تم تعزيز أمن الحدود، ولن يتم النظر في التأشيرات أو دخول الحدود من الروس الذين يغادرون موسكو بسبب الأحداث الجارية”.

وكان قائد مجموعة “فاجنر” قد دعا في وقت سابق إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي، بعد أن اتهمت فاجنر بقصف قواتها من قبل طائرات روسية.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمرد فاجنر بالخيانة، قائلًا: "يجب التخلص من كل الاختلافات خلال فترة العملية العسكرية".

وتوعد بوتين، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية في أعقاب إعلان المجموعة، التمرد على قيادة الجيش، مشيرا إلى إعلان عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى.

ولفت إلى أن "هذه معركة يتقرر مصير شعبنا فيها، فهي تتطلب وحدة جميع القوى، والوحدة، والتوحيد والمسؤولية، حيث يجب التخلص من كل ما يضعفنا، وأي صراع يمكن أن يستخدمه أعداؤنا الخارجيون من أجل إضعافنا من الداخل".