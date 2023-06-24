مفاجأة.. عرض خليجي بـ 70 مليون جنيه لـ حسين الشحات

قدمت الإعلامية أميرة جمال حلقة جديدة من برنامجها «ع التراك» على on sport fm.

وخلال الحلقة استعرضت أميرة جمال صفقات الميركاتو الصيفي للموسم الجديد، وخاصة صفقة رحيل نجمي النادي الأهلي حمدي فتحي وحسين الشحات.

وأوضح الناقد الرياضي عمرو أسامة لـ أميرة جمال أن تعاقد الوكرة مع حمدي فتحي تم رسميا، وسيتم الإعلان عن توقيعه خلال ساعات، مقابل 3.5 مليون دولار.

مفاجأة الحلقة، كانت الإعلان عن وجود عرض خليجي بأكثر من 70 مليون جنيه لنجم الأهلي حسين الشحات في الموسم والمقربين من اللاعب أقنعوه بالبقاء خاصة أنه لا يريد خسارة الجماهير التي تسانده في الفترة الأخيرة.