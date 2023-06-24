بمنطقة "أهالينا".. مجلة حواء تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة يونيو المجيدة

احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة تنظم مجلة حواء برئاسة الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة _ المشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات_ احتفالية بمشروع " أهالينا" بمنطقة السلام والذي يعد أحد المناطق الحضارية التي أنشاءت كبديل للعشوائيات.

يشارك في الاحتفالية النائبة البرلمانية مايسة عطوة ودكتورة هالة يسري مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة ودكتورة شيماء اسماعيل خبير التنمية البشرية ودكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ود.جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات والمهندس عمرو مجدي رئيس جهاز أهالينا، وذلك بحضور السيدات من منطقة أهالينا، حيث تتطرق الاحتفالية إلي مشاركة المرأة في ثورة يونيو وما حصدته من مكتسبات بعدها وبخاصة فيما يتعلق بالقضاء على العشوائيات وما تم تأسيسه من مناطق بديل لها كمنطقة أهالينا والدور المنوط بالمرأة في المرحلة المقبلة، تقام الاحتفالية صباح الاثنين ٢٦ يونيو في منطقة" أهالينا " بالسلام في تمام الحادية عشر صباحا، تحت رعاية مؤسسة دار الهلال برئاسة المهندس أحمد عمر.