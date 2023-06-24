عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمنطقة "أهالينا".. مجلة حواء تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة يونيو المجيدة

صدى البلد

احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة تنظم مجلة حواء  برئاسة الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة _ المشروع  الثقافي  لمناطق بديل العشوائيات_ احتفالية بمشروع " أهالينا" بمنطقة السلام والذي يعد أحد المناطق الحضارية  التي أنشاءت كبديل للعشوائيات.

 يشارك في الاحتفالية النائبة البرلمانية مايسة عطوة ودكتورة هالة يسري مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة ودكتورة شيماء اسماعيل خبير التنمية البشرية ودكتورة حنان موسى  رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ود.جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات والمهندس عمرو مجدي رئيس جهاز أهالينا، وذلك بحضور السيدات من منطقة أهالينا، حيث تتطرق الاحتفالية إلي مشاركة المرأة في ثورة يونيو وما حصدته من مكتسبات بعدها  وبخاصة فيما يتعلق بالقضاء على العشوائيات وما تم تأسيسه من مناطق بديل لها كمنطقة  أهالينا والدور المنوط  بالمرأة في المرحلة المقبلة، تقام الاحتفالية صباح الاثنين ٢٦ يونيو في منطقة" أهالينا " بالسلام في تمام الحادية عشر صباحا، تحت رعاية مؤسسة دار الهلال برئاسة المهندس أحمد عمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه |فمن يقصد؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

ترشيحاتنا

المواجهة بحزم.. الحكومة تحذر من التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

بسبب التمرد المسلح .. تحذير عاجل من روسيا إلى الدول الغربية

مقبرة زعيم مصر بهذا الشكل!.. سر غضب رئيس الوزراء من قبر أحمد عرابي

غرفة عمليات بعثة الحج المصرية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

أسعار رينو لوجان الجديدة.. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ