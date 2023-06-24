المخابرات الروسية: فشل تمرد فاجنر.. تفاصيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، ذكر أن التمرد الذي يقوده يفجيني بريجوجين، قد فشل تمامًا، وفي وقت سابق، توعد قائد "فاجنر"، الجيش الروسي بالانتقام، بعدما صرّح بأن قواته تعرضت للقصف من قِبل القوات الروسية في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته، واتهم قائد فاجنر، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر"، على خلفية زعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي.

وزارة الدفاع الروسية

واوضحت الوزارة خلال بيانها، أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة لمؤسس مجموعة "فاجنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية للمجموعة لا تتوافق مع الواقع، معتبرة إياها استفزازًا إعلاميًا.