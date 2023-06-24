روسيا تتعهد بالعفو عن قوات فاجنر في حال هذا الأمر

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة تلقوا وعدًا بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم لكن عليهم فعل ذلك بسرعة.

وأبلغ مشرع روسي وكالة "تاس" الروسية أن مقاتلي فاجنر تلقوا وعودًا بالعفو إذا أصدروا أسلحتهم قانونًا لكنهم بحاجة إلى التصرف بسرعة.

في غضون ذلك، أكدت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت وحثه على التصرف بحكمة.

وأضافت أن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة في روسيا وأن أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا مستعدة للقيام بدورها للمساعدة في التوصل إلى حل سلمي للوضع.

وكان قائد مجموعة “فاجنر” قد دعا في وقت سابق إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي، بعد أن اتهمت فاجنر بقصف قواتها من قبل طائرات روسية.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمرد فاجنر بالخيانة، قائلًا: "يجب التخلص من كل الاختلافات خلال فترة العملية العسكرية".

وتوعد بوتين، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية في أعقاب إعلان المجموعة، التمرد على قيادة الجيش، مشيرا إلى إعلان عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى.

ولفت إلى أن "هذه معركة يتقرر مصير شعبنا فيها، فهي تتطلب وحدة جميع القوى، والوحدة، والتوحيد والمسؤولية، حيث يجب التخلص من كل ما يضعفنا، وأي صراع يمكن أن يستخدمه أعداؤنا الخارجيون من أجل إضعافنا من الداخل".