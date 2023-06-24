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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر الصائمين من حالة الطقس في يوم عرفات| تفاصيل

حالة الطقس يوم عرفات
حالة الطقس يوم عرفات

أعلنت هيئة الارصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، يوم الثلاثاء المقبل، الذي سيوافق يوم عرفات، والذي يصوم فيه غالبية المصريين. 

حالة الطقس يوم عرفات

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس يوم عرفات، تكون الأجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

ويشهد الطقس يوم عرفات، نشاط رياح ملحوظ على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تجنبوا الشمس
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس يوم وقفة عرفات وتحديدا فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة في الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد إن نسبة الرطوبة نهارا في الجو، بدأت يظهر تأثيرها بقوة في الجو ما يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس يوم عرفات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 34 والصغرى 23 درجة. 
السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 22 درجة. 

جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 29 درجة. 

شمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 24 درجة. 

جنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 29 درجة.

صيام يوم عرفة

أكدت دار الإفتاء أن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.
 

الطقس حالة الطقس الطقس يوم عرفات هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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