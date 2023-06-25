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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طعنة في ظهر روسيا وسنعاقب الخونة.. قوات فاجنر تنقلب على بوتين

صدى البلد

استيقظ العالم على أحداث لم تكن في الحسبان حيث تصاعد الصراع بين القيادة العسكرية للجيش الروسي ويفجيني بريجوزين ، رئيس مجموعة فاجنر العسكرية ، بشكل كبير، حتى وصل الأمر إلى حدوث تمرد من جانب فاجنر على السلطات المركزية في موسكو.

انقلاب فاجنر على بوتين 

أعلن بريجوجين أن مروحية أطلقت النار على قواته، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى. واتهم رئيس أركان الجيش الروسي بالأمر بشن هجوم جوي عليه .

كما اتهم رئيس فاجنر القيادة العسكرية الروسية بقتل "كمية ضخمة" من قواته  في غارة على أحد المعسكرات وتعهد بالانتقام.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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