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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى .. حملات نظافة بشوارع وميادين الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استمرت أعمال الحملة المكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة.

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية انه تم رفع 680 طن من القمامة و 120 طن أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية داخل مدينة المنصورة خلال يومي الخميس والجمعة .

أوضح  المحافظ أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل .

واكد "مختار" علي اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وقد باشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة  محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة وعماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزلة وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الأمديد .

والجدير بالذكر أن الحملة شملت ( رفع الأتربة بشارع بورسعيد و ميدان مشعل و شارع ابو الغيط وشارع ساميه الجمل ، وغسيل رصيف المشايه أمام جزيره الورد ، وغسيل واجهه حديقة شجرة الدر  و الأشجار بداخل الحديقه  استعدادا لأيام عيد الاضحي المبارك ".

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الوحدات المحلية تحسين الصورة البصرية حملات نظافة ر محافظ الدقهلية عيد الأضحى المبارك مدينة المنصورة

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