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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«مدبولي» يوجه بوضع تصور لاستغلال قطع الأراضي المستردة بالمحافظات

صدى البلد

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،  في مقر المجلس؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم حصر قطع الأراضي المستردة ( ولاية المحافظات) خلال الإزالات اليومية والإزالات في المهد والطلبات غير الجادة خلال الفترة الماضية، وموجات الإزالة، ورفض التقنين اعتبارا من عام 2017 وحتى 31/5/2023.

أكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الأراضي، ومنع إعادة التعدي عليها، مع وضع تصور لسرعة استغلالها على النحو الأمثل، سواء لإقامة مشروعات خدمية، أو بأي صورة أخرى تضمن الحفاظ عليها، مع إعداد حصر دقيق يتضمن عدد القطع ومساحاتها وإحداثياتها ونسب تميزها.

واستكمل وزير التنمية المحلية شرحه للمتابعة الدورية للاستعدادات التي تجرى لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وعددها 332 مجمعا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تشغيل تلك المجمعات، وإتاحة الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية، التي سيتم البدء فيها خلال العام المالي المقبل.

ثم تطرق وزير التنمية المحلية للحديث عن الجهود المبذولة لدعم الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بالمحافظات؛ لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة تتولى تنظيم وإدارة ملف الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وكذا تشكيل لجان فرعية بالمحافظات، وفي هذا الإطار تم مناقشة إجراءات تحديد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا التحديات التي يواجهها الاستثمار في المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت بتكليف المحافظات بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وطرحها على بوابة المنظومة الإلكترونية للفرص الاستثمارية، والتي قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشائها.

كما أوضح الوزير جهود الوزارة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إعداد مخططات للمناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بالكامل، وتم البدء في إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لتلك المناطق، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وصفية لهذه المناطق، بخلاف المناطق العشوائية التي تم حصرها وقائمة بالفعل على أرض المحافظات.

وفيما يخص جهود حل مشكلات المستثمرين، أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع سكرتيري عموم المحافظات لمتابعة الشكاوى الواردة للمحافظة والتوجيه بسرعة فحصها وإرسال الرد للوزارة للرد على المستثمرين.

 وعقب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف المحافظات لجهودها لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وإعداد ملف تفصيليّ لجميع الإجراءات المطلوبة للترويج لها.

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