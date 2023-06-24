فاطمة ناعوت: ثورة 30 يونيو حررت مصر من حكم الإخوان الإرهابيين ..فيديو

أعربت الكاتبة الصحفية، فاطمة ناعوت، عن سعادتها بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتفال بثورة 30 يونيو، وقالت هناك العديد من الذكريات المرتبطة بهذه الثورة، مؤكدة أن مصر كانت مخطوفة قبل هذه الثورة.

وأضافت ناعوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن كل شيء يعوض في الدنيا إلا الوطن، والجميع يرى الشعوب التي فقدت هويتها ودولتها في معاناة حقيقية الآن، مضيفة «كل سنة ومصر حرة».

وتابعت: كنت أعيش في حالة من الرعب قبل ثورة 30 يونيو، وكنت على تواصل مع الراحلة المستشارة تهاني الجبالي والتي كانت تبث التفاؤل في نفسها، كما أنها كانت تعتقد أن الإخوان سيستمرون في حكم مصر لمدة 5 سنوات.

وأوضحت ناعوت، أن المستشارة تهاني الجبالي كان لها جملة شهيرة «مصر غير قابلة للاحتلال، وحكم الإخوان قرصة ودن»، مؤكدة أن هذه الثورة أعادت الدولة للشعب بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابيين.