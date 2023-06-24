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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عميد سابق بالجيش الروسى: الرد على خيانة قائد فاجنر يكون قاسيا

روسيا
روسيا

أكد عميد سابق بالجيش الروسي فيكتور ليتوفكين، إنه رغم تمرد يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر، إلا أنه لم توجه إليه اتهامات بالعمالة للغرب، مؤكدًا أنه سوف يتم سحق التمرد، واتخاذ كل التدابير الأمنية والقانونية المحددة لتلك الأوضاع.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه غير مسموح القيام بعمليات عسكرية ضد الجيش، وأنه عاجلًا أم آجلا سيستسلم يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر للقوات الروسية، مردفا: "عندما تجادل مع وزير الدفاع، كان هناك رد فعل ضعيف، لكنه قام الآن بالاستيلاء على مقر المنطقة الجنوبية، وأعطى إنذارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لذا سوف يكون الرد قاسيا.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي بوتين قال إن ما فعله قائد فاجنر خيانة وجريمة، ولن يكون هناك تراخ في الرد، مردفا: "بريجوجين فقد عقله، من المستحيل تقوم بعمل تمرد في دولة تقوم بحرب ورفض أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة هو أمر ضد القانون، ومن يخالفه ينتظر عقاب شديد من القضاء الروسي".

 اتصال بين القائد فاجنر والغرب

أكد أنه لا توجد أي معلومات تشير لوجود اتصال بين القائد فاجنر والغرب، مردفًا: "نعلم أن التمرد ممكن يؤثر على العملية العسكرية، لكن لا يوجه له اتهامات بالعمالة للغرب، وهذا الحدث سيحيد القوات على الجبهة، لأنه خلق عدم ثقة لدى القادة والجنود على الجبهة، لكنه أمر مؤقت عندما يتم القبض على بريجوجين، سوف يتغير ذلك".
 

الجيش الروسى فاجنر للغرب عمليات عسكرية الجيش

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