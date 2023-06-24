بايدن يبحث مع 3 من قادة الغرب الوضع في روسيا

أطلع فريق الأمن القومي الأمريكي الرئيس جو بايدن على تطورات الوضع في روسيا.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن بحث مع قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا الوضع في روسيا.

أوضح البيت الأبيض في بيان صادر عنه أن بايدن بحث اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الوضع في روسيا، مؤكدين دعمهم الثابت لأوكرانيا.

فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية فرضت على سفاراتها بالخارج الصمت بشأن الأحداث بروسيا.

أعطت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات صارمة لسفاراتها في الخارج لتظل صامتة بشأن الأحداث الجارية الآن في روسيا، موضحة أن الحكومة الأمريكية ليس لديها نية للمشاركة.

وفي رسالة تم توجيهها إلى السفارات الأمريكية، طلبت وزارة الخارجية منها عدم التواصل مع الدول المضيفة بشأن الأحداث.

وقالت "إذا اتصل الدول المضيفة للتعليق، يجب أن تنقل السفارات أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تطور الوضع وأن الولايات المتحدة ليس لديها نية لإشراك نفسها في هذا الأمر".

وجاء في الرسالة أنه "فيما يتعلق بالحكومات المضيفة، يجب على رؤساء البعثات وموظفي السفارات عدم إشراك مسؤولي الحكومة المضيفة بشكل استباقي دون إذن مسبق من واشنطن".

كما يجب ألا ترد البعثات مباشرة على أي استفسارات صحفية".