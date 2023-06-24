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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ذهبية و2 برونزية لمصر في ختام بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

صدى البلد

انتهت منافسات اليوم الختامي من النسخة الـ 18 لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف حيث نجح اللاعبون المصريون في حصد ميدالية ذهبية و ميداليتين برونزيتين باليوم الأخير من البطولة.

واستضاف حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي منافسات البطولة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

في سباق 4*100 مونو بنين، نجح الفريق المصري في اقتناص الميدالية الذهبية بزمن 2:28.48 دقيقة.

ومثل منتخب مصر في السباق الرباعي طارق حسن، وأحمد عوض، وعمار وصيف وعمر الكسار .


بينما حصد الميدالية الفضية في نفس السباق منتخب اليونان بزمن 2:29.23 دقيقة ، و حقق البرونزية منتخب كولومبيا بزمن 2:32.35 دقيقة.


وفي منافسات الفرق سباق 4*100 مونو بنات احتل منتخب مصر المكون من الرباعي سما زكريا، ومنة الله محمد،  چنى محمد وريناد تامر المركز السادس بزمن 2:54.86.

 

في سباق 50م سباحة تحت الماء توج لاعب منتخب مصر طارق حسن بالميدالية البرونزية بزمن 15.17 ثانية ، وحقق الميدالية الذهبية الألماني نيكلاس لوسنر ، و الفضية للاعب الاتحاد الدولي ايجور ايجروف بينما حقق لاعب منتخب مصر عمار وصيف في نفس السباق المركز الخامس بزمن 15.43 ثانية.

وفي نفس السباق للناشئات حققت مريم محمد حجاب لاعبة منتخب مصر المركز السابع بزمن 17:34 ثانية .


وشهد سباق 800م مونو للبنات ،  تحقيق لاعبة منتخب مصر غادة محمد خليل المركز الرابع بزمن 7:17.92 دقيقة، وجودي عبد الهادي لاعبة مصر المركز السابع بزمن 7:27.71 دقيقة  .


فيما حصد مهاب ايهاب لاعب منتخب مصر برونزية سباق 800 م مونو أولاد بزمن 6:37.37 دقيقة ، وحقق الذهبية لاعب الاتحاد الدولي اينور جلمتدوف، و حقق الفضية لاعب الاتحاد الدولي ليونتي كوزنتسوف، فيما حقق عمرو أحمد ماضي لاعب منتخب مصر المركز السادس بزمن 6:48.99 دقيقة.


وبذلك ارتفع رصيد منتخبنا الوطني إلى 14 ميدالية متنوعة في البطولة بواقع 5 ذهبيات، و 4 فضيات  و 6 برونزيات.

بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف استاد القاهرة الدولي منتخب مصر

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