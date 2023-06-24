منتدى المنظمات غير الحكومية يستعرض صورة المرأة فى الإعلام ودور المجتمع

عقد منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة وبحضور عدد من عضوات وأعضاء المنتدى ،و شاركت بالحضور الدكتورة سوزان قلينى مقررة لجنة الاعلام بالمجلس وصفاء عبد الحميد المدير التنفيذي لمؤسسة اتحاد إعلاميات مصر.



وأعد الاجتماع، فريق الإبداع والتنمية بالمنتدى لعرض صورة المرأة فى الاعلام ودور المجتمع المدنى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وعبرت الدكتورة عزة كامل، عن سعادتها بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس من أجل التكامل فى قضية هامة ولها تأثير قوى فى المجتمع وهى صورة المرأة فى وسائل الاعلام وخاصة الدراما.

وعرضت الدكتورة سوزان قليني تقرير رصد دراما رمضان ٢٠٢٣ ، وجهود اللجنة فى وضع الكود الاعلامى لصورة المرأة التى يتم تناولها فى كل وسائل الاعلام والنجاح الذى حققه المرصد فى السنوات الأخيرة من تحسين الصورة المسيئة للمرأة فى الاعلام والقوة فى توجيه صناع الدراما نحو قضايا تهم المرأة منها قوانين الخلع والوصاية.

وأوضحت الأستاذة صفاء عبد الحميد دور الصحافة والاعلام في تشكيل الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ، واشارت الى أن نسبة المرأة فى نقابة الصحفيين تمثل 50 % ولكن فى موقع صنع القرار لا تتعدى 1% ولا تتولى سوى امرأة واحدة منصب فى مجلس نقابة الصحفيين وهذا هو السبب وراء انشاء مؤسسة إتحاد إعلاميات مصر للتعبير عن المرأة، مؤكدة ضرورة تدريب الاعلاميات فى محافظاتهن وليس بالقاهرة الكبرى فقط ، للتعبير عن المرأة فى بيئتهن ، موضحة الموروثات الخاطئة من التحديات التى تواجه صورة المرأة فى الاعلام ولابد من مواجهتها.

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