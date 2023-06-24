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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل سفرياتي| هنا جودة تكشف تفاصيل جديدة عن أزمتها مع اتحاد تنس الطاولة

هنا جودة
هنا جودة

كشفت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة تفاصيل جديدة عن أزمتها مع الاتحاد المصري حول استعدادها لبطولات العام الحالي.

وكتبت هنا جودة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : في يوم ١١ يونيو ٢٠٢٣ تقدمت بخطة إعدادي للاتحاد المصري لتنس الطاولة برقم وارد ٣٤٤ شامل كل البطولات حتى نهاية العام ووجود مدربي كابتن هشام اسماعيل الملازم لي في كل سفرياتي ولم اتلقى اي رد من الاتحاد المصري الي يومنا هذا .

وأضافت : وعلى هذا الاساس تم استكمال جدولي والسفر باذن الله الي بطولة زغرب بكرواتيا والاعتذار عن بطولة افريقيا للناشئين وترك الفرصة لباقي زميلاتي في المنتخب.

وأكملت : اشكر الدكتور اشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة على التدخل لحل المشكله مع الاتحاد ووعده ليا بتنفيذ خطه اعدادي  ووجود مدربي معي في كل البطولات القادمة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمه لذلك.

واختتمت هنا جودة : شرف لي ولكل رياضي مصري تمثيل منتخب مصر  ورفع اسم مصر عاليا.

 

هنا جودة منتخب مصر تنس الطاولة

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