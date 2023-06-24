مصرع طاقمها .. فاجنر تسقط مروحية روسية في فورونيج

نشر قائد مجموعة فاجنر المتمردة، يفجيني بريجوزين، صورًا لمروحية روسية أسقطتها قواته في فورونيج، معلنًا مقتل طاقمها.

وأظهر فيديو طائرة هليكوبتر عسكرية روسية وهي تتفادى بصعوبة صاروخ أطلقته مجموعة فاجنر المتمردة، حيث سجل أكثر من 510 آلاف مشاهدة.

وأوضح قائد فاجنر أن خسائر القوات الروسية أثناء توجيه ضربات لقواته وصلت لـ 6 مروحيات وطائرة نقل عسكرية.

كما أعلنت قوات فاجنر، أنها استولت على مدينة روستوف أون دون الجنوبية الروسية، ويقال إنها على بعد ساعات من موسكو بعد توجهها شمالًا في قافلة مدججة بالسلاح.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين ، في خطاب موجه للشعب الروسي، تصرفات بريجوزين بأنها "خيانة" و"طعنة في ظهر شعبنا".

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".