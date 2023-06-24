النصر السعودي يفاوض أنطوان جريزمان

أكدت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي النصر السعودي يرغب في التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط جريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2026، ويُوجد شرط جزائي في عقده يُقدر بمبلغ 25 مليون يورو.

وذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية أن المسئولين السعوديين اجتمعوا بممثلي جريزمان في العاصمة البريطانية لندن، لبحث إمكانية انتقال اللاعب لـ النصر.

وأشارت الشبكة إلى أن النصر يرغب في التعاقد مع جريزمان، لكنهم يتوجب عليهم إقناع اللاعب بالانضمام إلى السعودية، في ظل رغبته باللعب في الدوري الأمريكي مستقبلًا.

يُذكر أن جريزمان هو بطل ووصيف كأس العالم 2018، 2022 على الترتيب مع منتخب فرنسا.