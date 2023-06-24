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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصاب بالزهايمر

مُتغيب من 8 أيام.. العثور على جثمان مُسن غارقًا في بحر شبين الكوم

العثور علي جثمان
العثور علي جثمان مسن غارقا

سادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة الشهداء في محافظة المنوفية عقب العثور علي جثمان مدرس بالمعاش مسن مصاب بالزهايمر غارقا داخل ترعة قرية كفر طنبدي بمركز شبين الكوم.

جاء ذلك عقب 8 ايام من اختفاء سعيد علم الدين ابن مدينة الشهداء والذي بحثت عنه أسرته في كل مكان في المساجد ومراكز محافظة المنوفية.

وعثر الأهالي علي جثمانه غارقا داخل بحر شبين الكوم المار بقرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم اول طريق البناتون وتم التعرف علي جثمانه من أبنائه بعد تغير شكل الجسد حيث أكدت قوات الإنقاذ والشرطة أن الجثمان غارقا منذ عدة أيام بسبب تغير طبيعته.

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 وسادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة الشهداء الذين أكدوا أن الجميع كان يسعي في ألبحث عن المعلم الكبير الذي أصابه الزهايمر حيث امتلئت شوارع المحافظة بصوره ورصد أهله جائزة مالية لمن يعثر عليه.

ويستعد الأهالي لتشييع الجثمان فور الانتهاء من إجراءات الدفن حيث سيؤدى الأهالي صلاة الجنازة من مسجد المقابر بمدينة الشهداء وسيتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة .

بحر شبين الكوم صلاة الجنازة قوات الانقاذ محافظة المنوفية مصاب بالزهايمر

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