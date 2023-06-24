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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نقطة واحدة تفصل النجم الساحلي عن التتويج بالدوري التونسي |تفاصيل

صدى البلد

اقترب فريق النجم الساحلي من التتويج ببطولة الدوري التونسي موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بعد ما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الإفريقي بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الثانية عشرة من البطولة.

وجاء هدفي فريق النجم الساحلي عن طريق عبيد في الدقيقة ٤٥+٦ من ركلة جزاء، وياسين شماخي في الدقيقة ٦٢.

على الجانب الآخر، نجح فريق الترجي في الفوز على نظيره الصفاقسي بهدف نظيف، في إطار نفس الجولة.

وجاء هدف الترجي عن طريق أوهابي في الدقيقة ٢٦.

وبهذه النتائج، يوسع فريق النجم الساحلي الفارق مع الترجي إلى ٦ نقاط وتفصله نقطة وحيدة عن التتويج باللقب، حيث يأتي فريق النجم في الصدارة برصيد ٣٠ نقطة، بينما يأتي الترجي خلفه وصيفا برصيد ٢٤ نقطة.

النجم الساحلي الدوري التونسي الأفريقي البطولة الترجي

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