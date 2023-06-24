محمد فايز فرحات: وجهات نظر مختلفة حول تفرغ أعضاء النواب والشيوخ للتشريع

‏قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بخصوص مسألة تفرغ أعضاء مجلس النواب والشيوخ للتشريع كانت أحد القضايا التي بها تباين في وجهات النظر.

وتابع محمد فايز خلال برنامج "الحوار الوطني"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وجهة النظر الأولى كانت تقول لابد من تفرغ أعضاء المجلسين لعملهم و مسؤولياتهم التشريعية، ولكن كان هناك وجهة نظر أخرى تقول ان بعض هؤلاء النواب قد يكونوا كفاءات وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنهم في مواقعهم الأصلية.

كل وجهات النظر سوف تحترم

وأضاف لكن كل وجهات النظر هذه سوف تحترم ولن يتم إسقاط وجهة نظر لصالح الأخرى وسوف نطرح التقارير النهائية متضمنة كل وجهات النظر.