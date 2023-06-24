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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة ايطالية تفوز بعقدين بملياري دولار لتوسعة مصفاة ساتورب السعودية

مصفاة
مصفاة

قالت المجموعة الهندسية الإيطالية Maire Tecnimont (MTCM.MI) إنها فازت بعقدين تبلغ قيمتهما نحو ملياري دولار يتعلقان بتوسعة البتروكيماويات في مصفاة ساتورب في المملكة العربية السعودية.

مصفاة ساتورب، الواقعة في الجبيل ، المملكة العربية السعودية ، هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال إنرجي الفرنسية.

قالت الشركة في بيان يوم السبت إن عقود الهندسة والمشتريات والبناء بنظام تسليم المفتاح ستدفع نمو إيرادات مجموعة خدمات النفط الإيطالية لعام 2023 وما بعده.

وأضافت أن العقود سترفع عدد الطلبات حتى تاريخه إلى أكثر من 2.6 مليار يورو (2.83 مليار دولار).

وقال الرئيس التنفيذي أليساندرو بيرنيني في بيان: 'ستوفر هذه الجوائز إضافة كبيرة إلى حجم أعمالنا المتراكمة البالغة 8 مليارات يورو ، مما يزيد من وضوح الإيرادات على المدى القصير والمتوسط'.

في وقت سابق يوم السبت ، وقعت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (2222.SE) وتوتال إنرجي (TTEF.PA) عقدًا بقيمة 11 مليار دولار لبدء بناء مجمع بتروكيماويات جديد في المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعودية العربية السعودية بتروكيماويات توتال إنرجي شركة الزيت العربية

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