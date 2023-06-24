صاحبة أطول ممر شرفي: استراتيجيتي خدمة الطالب وإراحة المعلم نفسيا.. فيديو

استضافت الإعلامية "لبنى عسل"، خلال تقدميها برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، سعاد أحمد سلامة مديرة مدرسة ببني سويف نظم لها الطلاب والمدرسين ممر شرفي بطول 500 متر. وفاء وتقديرا لدورها بعد خروجها للمعاش.

وقالت سعاد أحمد سلامة مديرة مدرسة سابقة،: "كنت بحل عملي، واشتغلت مديرة مدرسة منذ عام 2006 وكانت استراتيجيتى فى التعامل مع الطلبة والمعلمين هو إننا جايين للمدرسة لخدمة الطالب، وخدمة الطالب لا تأتى من التعامل الشديد مع الطالب".

وأضافت: "التعامل الشديد من الممكن أن يؤدي إلي السيطرة لكن أنا ممكن اسطر وبتعاون وبحب"، لافته: "عملت على إقامة علاقة جيدة إنسانية وبحب بينى وبين المعلمين والطلاب".

وأشارت: "طريقة تعاملى مع المعلم لها رد فعل على الطالب، لأن المدرس أما يكون مرتاح نفسيا سيعطي للطلاب"، موضحه: "من 2006، كنت بشتغل مديرة مدرسة إعدادية بنات، ومدير الإدارة ورئيس مجلس أمناء الإدارة أرسلوا لي كي أكون مديرة المدرسة".

