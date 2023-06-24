الكشكي : توافق في وجهات النظر على إصدار قانون حرية تداول المعلومات

‏قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المادة 68 من الدستور نصت على حرية تداول المعلومات ومنذ عام 2014 حتى الآن ليس لدينا قانون لهذا الأمر.

وتابع جمال الكشكي خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، وأن الأوان أن يكون لدينا قانون حرية تداول المعلومات ولا خلاف على صدور القانون وهناك توافق في وجهات النظر على إصدار القانون، ولكن قد يكون هناك بعض التباين على تفاصيل القانون.

حرية تداول المعلومات

وأضاف لكن الأهم من ذلك هو كيفية تنظيم حرية تداول المعلومات لأننا في عصر الذكاء الاصطناعي وبعد وصولنا لهذه المرحلة من التكنولوجيا أصبحت مصادر المعلومات عديدة وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي.