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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إهداء درع وتيشيرت الأهلي إلى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه

الخطيب والشهري
الخطيب والشهري

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم بمقر النادي بالجزيرة، الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، في حضور الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة.

تأتي الزيارة فى إطار العلاقات الطيبة التي تربط الأهلي بكافة المؤسسات الرياضية في الوطن العربي.

وحرص الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي، على تهنئة محمود الخطيب بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وقام الخطيب بإهداء درع وعلم وتيشيرت الأهلي إلى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، فيما قام الضيف بإهداء محمود الخطيب درع الاتحاد السعودي للكاراتيه.

يقيم المنتخب السعودي للكاراتيه معسكرًا مغلقًا بالقاهرة، استعدادًا لدورة الألعاب العربية التي تقام بالجزائر ودورة الألعاب الآسيوية التي تقام بكوالالمبور.

والتقى المنتخب السعودي للكاراتيه مع فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي في عدة لقاءات ودية أمس على صالة النادي بمدينة نصر، شهدت ندية وإثارة من جانب الطرفين.
 

محمود الخطيب النادي الأهلي الدكتور مهند مجدي الدكتور مشرف الشهري الاتحاد السعودي للكاراتيه

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